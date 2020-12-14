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Город

13:47

Отель на юге Москвы могут временно закрыть за нарушения мер против COVID-19

город

Фото: palmira-bc.ru

В отеле Palmira Business Club на юге столицы были обнаружены нарушения мер профилактики COVID-19 во время закрытой вечеринки. Из-за этого ему грозит закрытие на 90 суток, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергея Михайлова.

"В отеле во время закрытой вечеринки не соблюдались перчаточно-масочный режим и социальная дистанция. Кроме того, мероприятие продолжалось и после 23:00, нарушив указ мэра", – рассказал Михайлов.

По его словам, теперь юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление работы отеля до 90 дней.

Ранее нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в школе макияжа на севере Москвы. Выяснилось, что там не соблюдался масочно-перчаточный режим, а также отсутствовали напольные знаки – разметка социальной дистанции.

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