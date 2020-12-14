Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в школе макияжа на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Заведение находится по адресу 3-я улица Ямского поля, владение 9, корпус 6. Выяснилось, что там не соблюдался масочно-перчаточный режим, а также отсутствовали напольные знаки – разметка социальной дистанции.

Штраф за отсутствие ограничительной разметки для юрлиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Информацию о нарушениях сотрудники Госинспекции передали в соответствующие ведомства для дальнейшего принятия мер.

Ранее сообщалось, что цирк танцующих фонтанов "Аквамарин" в Театральном центре на Дубровке могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за нарушение ограничений по заполняемости зрительного зала в период пандемии COVID-19.

Там было превышено число зрителей. В зале, рассчитанном на 1,2 тысячи человек, во время шоу ориентировочно там находились от 800 до 900 человек. Также в цирке были обнаружены единичные нарушения масочно-перчаточного режима.

До этого в ОАТИ сообщили, что за нарушение антиковидных мер и работу в ночное время могут оштрафовать бар Memo Dine&Bar, где проходил концерт Макса Барских. По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты.