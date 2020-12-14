В 2020 году в Москве появилось более тысячи новых точек городской сети Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2020 году в Москве открылось более тысячи новых хот-спотов городской сети Wi-Fi, количество подключений к ним за год превысило прошлогодние показатели на 8 миллионов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Количество подключений к городской сети Wi-Fi в этом году превышает показатели 2019 года почти на восемь миллионов. Во многом это связано с расширением Wi-Fi-пространства в городе и появлением новых хот-спотов – только за год на общественных пространствах города появилось более тысячи точек Wi-Fi. Пик подключений к сети пришелся на лето, всего же за год жители потребили около 15 миллионов гигабайт трафика, что сравнимо со скачиванием примерно 7,4 миллиона фильмов", – заявил руководитель продукта "Общегородской Wi-Fi" в столичном департаменте информационных технологий Александр Харитонов, которого цитирует портал.

По данным мэрии, за год более 400 точек доступа было открыто в пределах Садового кольца и ТТК, остальные были установлены в рамках реконструкции Северного речного вокзала, в общежитиях Российской медицинской академии, домах культуры и других общественных учреждениях. Общее количество подключений к городскому Wi-Fi в 2020 году достигло 130 миллионов. Всего же с момента запуска единого городского Wi-Fi-пространства подключением воспользовались 250 миллионов раз.

"В этом году была в два раза увеличена пропускная способность каналов связи в общежитиях 23 высших учебных заведений, в том числе Российского университета дружбы народов, Российского университета транспорта, Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Московского государственного технологического университета "Станкин" и других. В результате выросла скорость беспроводной сети, что особенно актуально при дистанционном обучении", – сообщает мэрия.

Кроме того, в этом году увеличили мощность сигнала и усилили производительность беспроводного интернета в парке "Фили", а также восстановили Wi-Fi в Екатерининском парке. Всего внутри Садового кольца и ТТК размещено более 3,5 тысячи хот-спотов, еще 3,9 тысячи – в столичных учреждениях культуры, 11,6 тысячи – в 32 вузах и 162 корпусах общежитий.

В следующем году работы по развитию сети будут продолжены.

"Работы по расширению сети Wi-Fi и развитию бесшовного пространства в городе продолжаются – в начале 2021 года общее количество точек доступа превысит 20,5 тысячи", – говорится в сообщении.

Бесплатной столичной сети Wi-Fi исполнилось семь лет. Об этом на своей станице в Instagram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в столице постоянно увеличивается зона покрытия Wi-Fi. Для подключения к столичному интернету нужно выбрать сеть Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию в браузере. Чтобы авторизоваться в сети, нужно нажать "Войти в интернет".