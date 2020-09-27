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Мэр Москвы

18:40

Московскому Wi-Fi исполнилось семь лет

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: instagram.com/mossobyanin

Бесплатной городской сети Wi-Fi исполнилось семь лет. Об этом на своей станице в Instagram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в столице постоянно увеличивается зона покрытия Wi-Fi. К концу этого года количество точек доступа достигнет 20,5 тысячи.

"Городская сеть работает в музеях, домах культуры, почти на всех центральных улицах. Покрытие на Тверской и Бульварном кольце стало полностью бесшовным. Можно гулять по центру, все время находясь в сети – без потери сигнала. Оставаться на связи в метро, на МЦК и МЦД. В Москве создано крупнейшее в Европе единое публичное Wi-Fi-пространство на городском транспорте", – написал мэр.

С октября 2019 беспроводной интернет появился еще в 59 столичных библиотеках. Сейчас он доступен в 364 читальнях, расположенных во всех округах столицы. Также он работает и в студенческих общежитиях, городских парках.

Для подключения к столичному интернету нужно выбрать сеть Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию в браузере. Чтобы авторизоваться в сети нужно нажать "Войти в интернет".

Ранее сообщалось, что наземный транспорт сети "Магистраль" в Москве оснастят системой Wi-Fi. Благодаря бесплатному беспроводному интернету в случае возникновения чрезвычайной ситуации пассажиры об этом моментально узнают. Соответствующая информация появится на экранах в салонах транспорта. Отмечается, что до конца года подключиться к бесплатному Wi-Fi сможет каждый желающий.

К концу года число точек доступа Moscow_WiFi_Free вырастет до 20,5 тыс

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