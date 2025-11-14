Более 530 тонн мусора собрал коммунальный флот столицы в период летней навигации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В период летней навигации коммунальный флот Москвы собрал с водной акватории города более 530 тонн мусора, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что с начала мая специалисты также извлекли со дна около 4 тысяч тонн грунта и песка.

Каждый месяц суда-мусоросборщики убирали около 90 тонн мусора, а быстроходные катера следили за обстановкой. На сбор обнаруженных загрязнений уходило не более часа.

По словам Бирюкова, коммунальные суда ежедневно собирают мусор с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы. Они также убирают загрязнения и иловый осадок.

Заммэра рассказал, что основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов. Так обеспечивается чистота в центральной части города с интенсивным судоходством.

Бирюков добавил, что столичный коммунальный флот работает даже зимой. Два судна ледового класса могут справляться со льдом толщиной до 20 сантиметров – они занимаются уборкой в холодное время года. Остальные суда в это время отправляются на обслуживание и ремонт.

Ранее сообщалось, что в Москве за полгода собрали около 850 тысяч тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель на 20%.

В городе используется двухконтейнерная система с синей и серой маркировками. В первые контейнеры жители столицы могут выбросить макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые – остальные отходы.

