Два жилых корпуса введут в эксплуатацию по реновации в Западном Дегунине в 2024 году

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Два жилых корпуса введут в эксплуатацию в рамках реализации программы реновации в Западном Дегунине в 2024 году. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что строительство осуществляется по адресу Коровинское шоссе, владение 29.

"В настоящее время идет возведение надземной части здания. Новостройку возводят на месте снесенных пятиэтажек, жители которых уже получили новые квартиры в домах на улицах Базовской и Ангарской", – добавил руководитель ведомства.

Уточняется, что фасады будут выполнены из керамогранитной плитки и стеклофибробетонных панелей.

Объединять два корпуса будут нежилая часть на первом этаже и подземная парковка. Проектом предусмотрена установка автоматизированной системы контроля и учета потребления энергоресурсов. Подъезды будут иметь сквозные проходы.

В новостройке обустроят 340 квартир: однокомнатных – 82, двухкомнатных – 224, трехкомнатных – 34. При этом в восьми квартирах создадут условия для проживания маломобильных граждан.

На первом этаже оборудуют вестибюли, лифтовой холл, комнату дежурного и технические помещения. Отдельное место выделят для хранения уборочного инвентаря.

Современные четыре лифта в двух корпусах будут иметь грузоподъемность 400 и 1 000 килограммов. В них предусмотрят визуальные и тактильные средства информации.

Участок рядом с домом озеленят. Также на нем установят детскую и спортивную площадки.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев отметил, что с начала 2023 года в Москве возвели 51 новый жилой дом по программе реновации. Новостройки расположены в 10 административных округах Москвы. Под заселение передали 32 постройки.

Общая площадь сданных в этом году квартир по программе реновации превысила 836 тысяч квадратных метров. Этот показатель вырос на 17% по сравнению с январем – октябрем 2022 года.



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