Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Противогололедную обработку дорог проведут коммунальные службы Москвы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Ночью в городе ожидается небольшой снег, прирост которого может составить один сантиметр, а также температура воздуха -2 градуса и ветер с порывами до 14 метров в секунду. Такие условия могут способствовать образованию гололедицы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о гололедице в ночь на 15 ноября. Водителей также призвали быть осторожнее на дорогах и следить за скоростным режимом.

