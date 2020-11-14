Движение на отремонтированной части Большого Каменного моста откроется в декабре

09:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Часть Большого Каменного моста, на которой сейчас идет ремонт, откроют для движения транспорта в декабре, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, капитальный ремонт моста стартовал в июле. Работы ведутся в круглосуточно, что позволит сдать объект раньше срока, запланированного на IV квартал 2021 года.
Бирюков отметил, что сейчас идет один из самых сложных этапов работ – замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Решение о замене приняли из-за сквозного повреждения металла коррозией, что снизило несущую способность сооружения. Всего планируется заменить пять таких конструкций.
Одновременно монтируются отреставрированные гранитные плиты. Также завершается обустройство проезжей части. Бирюков пообещал, что после того, как станет доступна обновленная часть Большого Каменного моста, начнется ремонт второй половины сооружения.
Движение пешеходов по тротуару на отремонтированной части возобновится в феврале 2021 года после окончания работ по монтажу гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения.
Заммэра отметил, что во время ремонта сооружение фактически пересоберут заново, при этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет. Проводить работы в таком формате удается благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства.
Ранее на мосту началось обустройство проезжей части. Сообщалось, что процесс проводится поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров. До конца октября работы планировалось выполнить на около 8 тысячах квадратных метров проезжей части и порядка 1 тысячи квадратных метров тротуарной плиты.
"Это наш город": на Большом Каменном мосту начали укладывать асфальт
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