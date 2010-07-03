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Город

12:39

Новое здание Кузьминского районного суда украсит витраж в пять этажей

город строительство

Фото: Москомархитектура

Новое здание Кузьминского районного суда украсят пятиэтажным витражом. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Основной деталью фасадов будет витраж. Он протянется от второго до шестого этажа со стороны главного входа. Прямоугольный объем здания также разнообразят "пояса" из керамогранита на уровне первого и седьмого этажей", – заявили в ведомстве.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, новое строение сохранит присущую судам строгость, однако будет выполнено с применением необычных визуальных решений. В частности, фасады облицуют керамогранитной плиткой светлых тонов.

Фасад также украсят пилястрами и горизонтальными козырьками. На входе установят конструкцию, защищающую посетителей от снега и дождя.

Что касается внутреннего убранства здания суда, то проект предусматривает необычную планировку. Речь идет о том, что четыре потока людей (конвой, лица под стражей, судьи и сами посетители) не будут пересекаться между собой. Залы заседаний будут разной площади и вместительности.

Обновленное здание Кузьминского суда возведут по адресу: улица Академика Скрябина, владение 17. Общая площадь здания составит более девяти тысяч квадратных метров.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что проект развития территорий Бадаевского пивоваренного завода пока не согласован. Весной появилась информация, что на месте фабрики могут построить жилой комплекс на 36-метровых опорах общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров.

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