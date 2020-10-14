Начальную школу-трансформер построят в Южном Бутове

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект начальной школы-трансформера в столичном районе Южное Бутово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трехэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров построят по адресу улица Адмирала Лазарева, дом 77. Отмечается, что на первом этаже будет оборудован детский сад на 100 мест, на втором – спортивный зал, на третьем – библиотека с медиатекой и кабинет для учителей.

В пресс-службе рассказали, что при необходимости здание школы может быть полностью трансформировано под детский сад. Помещения классов с рекреациями при необходимости можно будет переоборудовать в групповые ячейки, а актовый зал – в музыкальный, добавили в ведомстве.

"В последнее время в городе появляется все больше качественных образовательных объектов, Сергей Собянин неоднократно упоминал, что строительство детских садов является одной из стратегических задач для властей города. Именно этот конкретный проект показывает гибкость в строительстве – авторы изначально заложили в проект возможность трансформации, которая не займет много времени и не потребует перепланировки", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что учебный корпус на 400 мест ввели в эксплуатацию в районе Новокосино. Четырехэтажное здание возвели по адресу улица Новокосинская, дом 13А, строение 1. В корпусе будут обучаться старшеклассники.

Здание школы оснащено передовым оборудованием, в корпусе площадью более 7 тысяч квадратных метров располагаются медиатека, информационный центр, компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты изучения основ анатомии и физиологии человека, юннатско-биологической деятельности.

