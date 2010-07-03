Храм с концертным залом откроют в Жулебине в 2020 году

Фото: фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы"

Храм с концертным залом появится в столичном районе Жулебино в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.

Как уточнили в пресс-службе департамента градостроительной политики, новый храм Сретения Господня освятят следующей весной. При храме будет работать концертный зал под патронажем Московской консерватории, отметил глава ведомства Сергей Левкин.

Он напомнил, что сейчас в Жулебине действует только одна деревянная церковь, освященная в честь Иоанна Кронштадского. По его словам, строительство нового храма "станет знаковым событием для прихожан и жителей Юго-Восточного административного округа".

Внутренняя отделка храма и концертного зала уже завершена. В настоящее время специалисты занимаются благоустройством территории. До конца месяца планируют закончить работы по облицовке цоколя, установить двери и ограду.

Куратор программы по строительству православных храмов в столице, депутат Госдумы Владимир Ресин сообщил, что к Пасхе из Новоспасского монастыря в храм Сретения перенесут святыню – пояс Иоанна Кронштадского.

В конце сентября завершилось строительство церкви Преображения Господня в Коммунарке. Новый храм расположен на Лазурной улице, он может вместить до 728 человек.

Здание храма и колокольни венчают купола, выполненные из легких металлических материалов по новой технологии. По словам специалистов, это обеспечит долговечность конструкций.