Более 10 бесплатных мероприятий пройдут на Северном и Южном речных вокзалах в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей и гостей столицы пригласили посетить 12 бесплатных мероприятий, которые пройдут на Северном и Южном речных вокзалах в предстоящие выходные, 16 и 17 сентября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московского Дептранса.

Как отметил заммэра города Максим Ликсутов, на вокзалах планируют провести кинопоказы, а также организовать танцы и музыкальные выступления.

Все мероприятия проходят бесплатно. Однако граждан предупреждают, что на "Спортивные выходные" и кинопоказ требуется предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит музейная неделя, ее можно посетить с 11 по 17 сентября. Для посещения площадок пользователям необходимо заранее оформить бесплатный электронный билет на официальной странице того или иного музея или на mos.ru.

Желающие могут, например, отправиться в музей-заповедник "Царицыно", где можно осмотреть Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий кавалерский и оранжерейные корпуса.



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