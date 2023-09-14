Фестиваль "Ночь инноваций" впервые пройдет в Москве 29 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На площадке "Цифровое деловое пространство" пройдет фестиваль иммерсивных технологий "Ночь инноваций" 29 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На фестивале соберутся режиссеры, руководители студий, создатели аудиовизуальных решений, представители города и бизнеса. Посетить мероприятие можно будет бесплатно с 17:00 до 00:00. Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что новые технологии являются одним из главных направлений инновационного развития Москвы. По его словам, они не только расширяют возможности человека, но и дают возможность насладиться тем, что может существовать только в цифровой среде.

"Именно для этого мы впервые проводим фестиваль "Ночь инноваций". Уверен, что это пойдет на пользу не только представителям цифровой индустрии с точки зрения поиска новых контактов и обмена опытом, но и жителям и гостям столицы", – сообщил Фурсин.

Отмечается, что в рамках фестиваля состоится интервью с режиссером Константином Богомоловым на тему "Новые технологии в кино: взгляд режиссера". Кроме того, руководитель студии визуальных эффектов Argunov studio Никита Аргунов расскажет о различных инновационных решениях в кино- и видеопроизводстве.

Также гости фестиваля посмотрят фестивальную версию постановки "Иное место", которая была создана театром "Морфеус" специально для "Ночи инноваций".

Помимо этого, участники мероприятия смогут стать свидетелями ароматизированного видеопогружения в тропические джунгли и смогут послушать музыкальные треки, которые были отобраны специально для фестиваля диджеем и саунд-дизайнером Верой Варади.

Посетителям "Ночи инноваций" представят работы финалистов отборочного этапа для AR-художников "Москва. Тренды", который был организован столичным Агентством инноваций и Культурным центром ЗИЛ. Эти работы позволяют заглянуть в будущее города, для их создания использовались технологии дополненной реальности.

На деловых сессиях фестиваля выступят такие спикеры, как основатель компании "КиноГорыныч" Иван Поморин, руководитель Sber AR/VR Lab Максим Козлов, заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов и другие.

Цифровые художники, предприниматели и галеристы в рамках паблик-тока обсудят будущее диджитал-арта, а также различные тренды и новые направления.

"Гости фестиваля окунутся в удивительный мир инноваций, смогут ненадолго перенестись в другое измерение и увидеть Москву будущего", – поделилась и.о. гендиректора Агентства инноваций Москвы Мария Богомолова.

Ведущим фестиваля выступит автор и телеведущий информационно-развлекательной программы о новых технологиях, инновациях и предпринимательстве "Технократия" Руслан Бондаренко.

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