Фестиваль латиноамериканской культуры пройдет в Москве с 15 по 22 сентября

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С 15 по 22 сентября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино пройдет фестиваль, посвященный культуре стран Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

"С 15 по 22 сентября Библиотека иностранной литературы совместно с правительством Москвы проводит масштабную программу, раскрывающую различные грани богатой и многообразной культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна", – говорится в материале.

Там пройдут лекции, открытые встречи, экскурсии, выставки, публичные чтения и кинопоказы. В частности, в рамках фестиваля состоятся мероприятия, посвященные модернистской литературе Бразилии, творчеству молодых художников Гондураса, а также фотовыставки от посольств Колумбии, Мексики, Перу и Боливии.

Ранее сообщалось, что в столице с 16 по 18 сентября пройдет фестиваль "Горький в Парке Горького". В рамках его программы – свыше 70 различных мероприятий, среди которых есть концерты, премьеры постановок, выставки, лекции и показы фильмов.

Как уточнил арт-директор фестиваля, народный артист РФ Евгений Миронов, на фестивале москвичи и гости столицы смогут больше узнать о писателе Максиме Горьком. Так, у горожан появится возможность отправиться в музыкальное путешествие по Италии автора, слушая концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России. Выступление состоится 16 сентября.