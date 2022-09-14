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Ракова: столичные врачи первыми в России разработали технологию фиксации позвоночника

городтехнологиимедицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врачи столичного спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова первыми в России презентовали новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это первые результаты работы в рамках грантовой программы, запущенной в феврале мэром Москвы, по поддержке научных команд медицинских организаций города, создающих высокотехнологичные продукты для применения в столичном здравоохранении.

Методика поможет стабилизировать позвоночник при таких заболеваниях, как остеохондроз, межпозвоночная грыжа или протрузия. Период реабилитации пациентов с 3–4 месяцев рекордно снизился до 3–4 недель.

Ракова отметила, что если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу врачей они возвращаются к тренировкам и соревнованиям без ограничений и в максимально сжатые сроки.

Заммэра пояснила, что при проведении хирургических операций в основном позвоночник фиксируют при помощи титановой конструкции. Это предполагает длительный период реабилитации, и, как результат, снижение активного образа жизни у пациентов и завершение карьеры для профессиональных спортсменов. В таких случаях при сильных нагрузках динамические имплантаты смещались и деформировались.

Врачи Московского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы № 67 предложили способ фиксации динамических имплантатов, исключающий их смещение и расширяющий диапазон применения. Он заключается в формировании для имплантата специального костного ложа и фиксации его в нем оригинальным способом.

С использованием этой технологии провели уже более 100 успешных операций. Все профессиональные спортсмены вернулись в спорт высших достижений и включились в тренировки без ограничений и за короткий срок.

Руководитель спинального центра врач-нейрохирург Дмитрий Дзукаев заявил, что новую методику отработали на базе междисциплинарного тренинг-центра инновационных хирургических технологий в условиях, максимально приближенных к реальным.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ.

Кроме искусственного интеллекта, московские медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.

Аппарат Da Vinci состоит их хирургической консоли и консоли пациента с инструментами и камерой, а также стойки с монитором. Блоки стоят отдельно друг от друга, поэтому операции можно проводить дистанционно, даже из разных точек мира.

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