Евгений Попов: собственнику могут предъявить иск о возвращении Нарышкинской усадьбы

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Представители инициативной группы по спасению достояния Нарышкиных, куда с начала года входит тележурналист Евгений Попов, вместе с главой столичного департамента культурного наследия Алексеем Емельяновым осмотрели ход реставрационных работ в усадьбе в Филевском парке. По итогам проверки они обратили внимание на отсутствие каких-либо положительных изменений. По их словам, здание стоит в строительных лесах, однако ремонтные работы не производятся.

Общественники полагают, что это может привести к утрате исторического памятника. Тем не менее Емельянов напомнил, что владелец усадьбы должен выполнить определенные работы до 25 сентября текущего года. В противном случае департамент культурного наследия подаст иск о лишении собственника права владеть зданием и передаче его городу.

"Неоднократно заявлял, что исторические памятники не должны уходить в частные руки. Это наше общее достояние, и оно должно принадлежать всем москвичам. У отдельных владельцев не должно возникать желание превратить объект в инструмент личного обогащения или даже уничтожить для последующей застройки территории", – прокомментировал ситуацию Попов.

Между тем Емельянов коснулся реставрации храма Покрова в Филях, который является частью наследия Нарышкиных. Он отметил, что город выделил для этого 360 миллионов рублей, работы должны начаться уже 19 сентября.

Попов, в свою очередь, назвал реставрацию храма одним из наиболее значимых событий в жизни Западного административного округа Москвы.

"Много сил было отдано, чтобы решить этот вопрос. Для того чтобы надежда вернуть городу один из его символов обрела реальные очертания, собрано более 2 тысяч подписей горожан, направлены коллективные обращения в органы власти. Сейчас уже можно сказать, что жители добились своей цели", – заключил журналист.

Ранее Евгений Попов предложил упростить процедуру изъятия объектов культурного наследия у частных владельцев, если те не выполняют свои обязательства по содержанию зданий в надлежащем состоянии.

