Евгений Попов: новую детскую площадку в районе Фили-Давыдково ждали 2 500 жителей

Фото: Роза Абрамова

В районе Фили-Давыдково открыли детскую площадку с современным покрытием. Она полностью соответствует всем стандартам безопасности.

Жители шести домов по улице Малой Филевской ждали этого момента несколько лет. Они хотели современную площадку, где дети могли бы весело и с пользой проводить время, а родители были бы спокойны за их безопасность.

По словам координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в столице Евгения Сорокина, при благоустройстве детских площадок ключевую роль играют вопросы безопасности.

"Площадки должны соответствовать техническому регламенту и ГОСТу. Благо современные технологии позволяют добиться соблюдения всех норм. Важно обеспечить надежность как самого оборудования и покрытия, так и его эксплуатации и дальнейшего обслуживания", – сказал он.

Новая площадка стала одной из лучших в районе: качели, яркие горки и лабиринты, привлекающие детей, снабжены специальными сетками, предохраняющими малышей от падения на землю. Устроить ее удалось при медийной поддержке журналиста Евгения Попова.

"Эффективные коммуникации между властью и обществом позволяют решать самые сложные вопросы. Главное, чтобы люди предпринимали усилия для решения своих проблем. Любая дверь открывается тем, кто стучит. Сегодня порядка 2 500 жителей из окрестных домов убедились в этом. А неподдельная радость ребятни от прекрасно оборудованного детского городка доказывает, что результат стоит затраченных усилий", – подчеркнул журналист.

В столице большое внимание уделяют созданию и развитию комфортной придомовой инфраструктуры. На сегодняшний день в городе насчитывается более 24 тысяч благоустроенных дворов и более 26 тысяч детских, игровых и спортивных площадок в шаговой доступности.

Ранее Евгений Попов призвал активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией. По мнению журналиста, любые проекты по развитию и благоустройству Москвы, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, обязательно должны обсуждаться с местными жителям и экспертами.