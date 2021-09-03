Евгений Попов: новую детскую площадку в районе Фили-Давыдково ждали 2 500 жителей

Фото: Роза Абрамова
В районе Фили-Давыдково открыли детскую площадку с современным покрытием. Она полностью соответствует всем стандартам безопасности.
Жители шести домов по улице Малой Филевской ждали этого момента несколько лет. Они хотели современную площадку, где дети могли бы весело и с пользой проводить время, а родители были бы спокойны за их безопасность.
По словам координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в столице Евгения Сорокина, при благоустройстве детских площадок ключевую роль играют вопросы безопасности.
"Площадки должны соответствовать техническому регламенту и ГОСТу. Благо современные технологии позволяют добиться соблюдения всех норм. Важно обеспечить надежность как самого оборудования и покрытия, так и его эксплуатации и дальнейшего обслуживания", – сказал он.
Новая площадка стала одной из лучших в районе: качели, яркие горки и лабиринты, привлекающие детей, снабжены специальными сетками, предохраняющими малышей от падения на землю. Устроить ее удалось при медийной поддержке журналиста Евгения Попова.
"Эффективные коммуникации между властью и обществом позволяют решать самые сложные вопросы. Главное, чтобы люди предпринимали усилия для решения своих проблем. Любая дверь открывается тем, кто стучит. Сегодня порядка 2 500 жителей из окрестных домов убедились в этом. А неподдельная радость ребятни от прекрасно оборудованного детского городка доказывает, что результат стоит затраченных усилий", – подчеркнул журналист.
В столице большое внимание уделяют созданию и развитию комфортной придомовой инфраструктуры. На сегодняшний день в городе насчитывается более 24 тысяч благоустроенных дворов и более 26 тысяч детских, игровых и спортивных площадок в шаговой доступности.
Ранее Евгений Попов призвал активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией. По мнению журналиста, любые проекты по развитию и благоустройству Москвы, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, обязательно должны обсуждаться с местными жителям и экспертами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: