Здание на территории "Винзавода" выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Здание на территории центра современного искусства "Винзавод" выставили на торги, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Приобрести здание и использовать его в коммерческих целях могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. При этом расположение в границах объекта культурного наследия накладывает на будущего собственника определенные ограничения", – сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что собственник здания не сможет на территории памятника возвести новые объекты и увеличить площадь и размеры уже существующих зданий. Ефимов подчеркнул, что на территории нельзя проводить любые работы, которые не связаны с сохранением объектов культурного наследия.

Здание находится рядом со станцией метро "Чкаловская". Подать заявку на приобретение здания можно до 14 октября. Сами торги пройдут в электронной форме 22 октября. Узнать дополнительную информацию можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе "Имущество от города".

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, с начала этого года на торгах было реализовано 42 нежилых помещения, включая одно отдельно стоящее здание с земельным участком, а также паркинг площадью 2,7 тысячи квадратных метров.

Ранее Ефимов заявил, что с апреля 2020 года жители столицы приватизировали 16 земельных участков. Отмечается, что собственники объектов капитального строительства могут по льготной цене выкупить под ними землю. За счет этой законодательной нормы москвичи сэкономили более 44 миллионов рублей.

