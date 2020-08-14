Музей Москвы представит исторические фрагменты стен Новодевичьего монастыря ко Дню города

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Музей Москвы представит фрагменты стен Новодевичьего монастыря времен правления царя Бориса Годунова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора культурного учреждения Анну Трапкову.

Она отметила, что экспозиция будет подготовлена ко Дню города. В настоящий момент Музей Москвы ведет переговоры с Новодевичьим монастырем об описании объектов и принятии их в коллекцию.

"Но именно экспонирование объектов будет непосредственно в самих стенах монастыря", – сообщила Трапкова.

В настоящий момент Новодевичий монастырь переживает стадию реставрации. Об этом рассказал замглавы департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев.

Он отметил, что планируется комплексная замена коммуникаций. Кондрашев отметил, что повреждение культурного слоя при этом неизбежно, хотя специалисты пытаются задевать его как можно меньше.

"За реализацию реставрации монастыря взялось крупное учреждение археологии – Институт археологии РАН, они разработали проектные предложения, согласовали их и начали работу", – отметил Кондрашев.

Об обнаружении фрагментов стен Новодевичьего монастыря времен Бориса Годунова сообщили 4 августа. Благодаря данной находке специалисты-археологи пришли к выводу, что первоначально монастырь занимал гораздо меньшую площадь.

Касаясь вопроса организации Дня города, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году массовые мероприятия в честь праздника будут ограничены. Он заявил, что они пройдут локально в городских парках и скверах.