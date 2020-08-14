Первый дом по программе реновации расселили в ЦАО

10:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Центральном административном округе расселили первый дом по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В результате 131 житель Пресненского района переехал в новый дом, находящийся в Мукомольном проезде. "Всего в Центральном округе Москвы в программу реновации вошли 109 домов из девяти районов – Арбат, Басманного, Замоскворечье, Красносельского, Мещанского, Пресненского, Таганского, Тверского, Хамовники", – заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, новое жилье получат 5665 семей – 16,5 тысячи человек. Так, в Пресненском районе расселят 52 дома. "Благодаря программе реновации москвичи получили новые квартиры и остались в районе проживания", – добавил вице-мэр.
Старый дом, расселенный по реновации, был расположен по адресу: 2-й Красногвардейский проезд, дом 10а.
Уже были оформлены все необходимые документы. Договоры с департаментом городского имущества на получение равнозначных квартир заключили 59 семей – 129 человек, еще две семьи воспользовались правом на докупку дополнительной площади.
Ранее говорилось, что в Москве сохранят 218 знаковых домов, вошедших в программу реновации. Планируется, что их в будущем приспособят под нужды жителей жилого фонда столицы.
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