Первый дом по программе реновации расселили в ЦАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Центральном административном округе расселили первый дом по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В результате 131 житель Пресненского района переехал в новый дом, находящийся в Мукомольном проезде. "Всего в Центральном округе Москвы в программу реновации вошли 109 домов из девяти районов – Арбат, Басманного, Замоскворечье, Красносельского, Мещанского, Пресненского, Таганского, Тверского, Хамовники", – заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новое жилье получат 5665 семей – 16,5 тысячи человек. Так, в Пресненском районе расселят 52 дома. "Благодаря программе реновации москвичи получили новые квартиры и остались в районе проживания", – добавил вице-мэр.

Старый дом, расселенный по реновации, был расположен по адресу: 2-й Красногвардейский проезд, дом 10а.

Уже были оформлены все необходимые документы. Договоры с департаментом городского имущества на получение равнозначных квартир заключили 59 семей – 129 человек, еще две семьи воспользовались правом на докупку дополнительной площади.

Ранее говорилось, что в Москве сохранят 218 знаковых домов, вошедших в программу реновации. Планируется, что их в будущем приспособят под нужды жителей жилого фонда столицы.