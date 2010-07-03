Назван самый популярный легковой автомобиль в столице

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали самые популярные автомобили на рынке новых легковых машин в столице за июль 2019 года.
Лидером стал седан Volkswagen Polo – за второй летний месяц его приобрели 1384 человека. На втором месте расположился автомобиль KIA Rio с 942 проданными экземплярами. В топ-3 также попал лифтбек Skoda Rapid, объем рынка которого вырос до 759 единиц.
Далее в рейтинге следуют седан KIA Optima (665), кроссовер Hyundai Creta (663), Renault Kaptur (606), Hyundai Solaris (578), Skoda Octavia (574), Toyota Camry (554) и Nissan Qashqai (518).
Ранее в "Автостате" назвали самые популярные в России люксовые автомобили. По итогам первых шести месяцев 2019 года на первом месте рейтинга оказался Mercedes-Benz Maybach S-Сlass с 252 проданными моделями. Второе место в рейтинге занял Bentley Continental GT (93 продажи), замыкает тройку Bentayga (78).
До этого эксперты определили лидеров российского рынка автомобилей с пробегом. В июле было продано более 122 тысяч машин марки Lada, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте оказались машины Toyota (54,7 тысячи), на третьем – Nissan (27,6 тысячи). Далее следуют Hyundai (26 тысяч) и Kia (24,5 тысячи).
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: