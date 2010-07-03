Назван самый популярный легковой автомобиль в столице

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Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали самые популярные автомобили на рынке новых легковых машин в столице за июль 2019 года.

Лидером стал седан Volkswagen Polo – за второй летний месяц его приобрели 1384 человека. На втором месте расположился автомобиль KIA Rio с 942 проданными экземплярами. В топ-3 также попал лифтбек Skoda Rapid, объем рынка которого вырос до 759 единиц.

Далее в рейтинге следуют седан KIA Optima (665), кроссовер Hyundai Creta (663), Renault Kaptur (606), Hyundai Solaris (578), Skoda Octavia (574), Toyota Camry (554) и Nissan Qashqai (518).

Ранее в "Автостате" назвали самые популярные в России люксовые автомобили. По итогам первых шести месяцев 2019 года на первом месте рейтинга оказался Mercedes-Benz Maybach S-Сlass с 252 проданными моделями. Второе место в рейтинге занял Bentley Continental GT (93 продажи), замыкает тройку Bentayga (78).

До этого эксперты определили лидеров российского рынка автомобилей с пробегом. В июле было продано более 122 тысяч машин марки Lada, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте оказались машины Toyota (54,7 тысячи), на третьем – Nissan (27,6 тысячи). Далее следуют Hyundai (26 тысяч) и Kia (24,5 тысячи).