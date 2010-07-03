В Москве выросла посещаемость торговых центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов рассказал, что за первые шесть месяцев 2019 года посещаемость столичных торговых центров выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила 375 человек на 1000 квадратных метров в сутки. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам Тихонова, в связи с упомянутым ростом оборот розничной торговли в городе за полгода увеличился в номинальном выражении на 6,5%, до 2,4 триллиона рублей. Самыми успешными месяцами стали февраль, март и июнь – посещаемость ТЦ выросла на 6,3, 4,7 и 3,5% соответственно.

Ранее стало известно, что Москва заняла седьмое место среди столиц Европы по доступности отелей высшей категории. Кроме того, российская столица вошла в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю. В списке вызывающих наибольший интерес у туристов мировых столиц Москва оказалась на 31-м месте, европейских – на 19-м. Первые три позиции у Лондона, Парижа и Амстердама.