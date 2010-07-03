Более половины жителей дома в Южном Медведкове выбрали квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более половины жильцов дома в столичном районе Южное Медведково выбрали квартиры в новостройках по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что 38 семей из дома № 22, корпуса 3 в проезде Дежнева выбрали квартиры в новостройках на улице Полярной, доме № 1, корпусе 2 и в проезде Дежнева, доме № 26.

"За месяц департамент городского имущества заключил договоры на новые квартиры с 12 первыми семьями. Еще 22 семьи представили полный пакет документов для подготовки договоров и будут приглашены в ближайшее время для их подписания", – заявил Гаман.

В конце июля первые семьи из дома в проезде Дежнева в Южном Медведкове заключили договоры на квартиры по программе реновации. Всего из расселяемого дома в новые квартиры переедет 71 семья. Первые пять семей переезжают в новостройки, которые находятся на улице Полярной, доме 1, корпусе 2 и в проезде Дежнева, доме 26. До этого участники программы жили в старой пятиэтажке по адресу: проезд Дежнева, дом 30, корпус 3.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас расселения идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

