В Бабушкинском районе построили жилой дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На улице Коминтерна в Бабушкинском районе возведен жилой дом по программе реновации.

"Выполнены все строительно-монтажные и отделочные работы, завершено благоустройство придомовой территории", – приведены слова главы департамента строительства Андрея Бочкарева на портале мэра и правительства столицы

В доме 128 квартир – 32 однокомнатные, 65 двухкомнатных, 31 трехкомнатная. В каждой из них выполнена чистовая отделка комфорткласса. Установлена сантехника – ванна, унитаз, раковина, полотенцесушитель. На кухнях – плита и мойка.

На территории у дома обустроены четыре детские площадки, две площадки для занятий физкультурой и место для отдыха.

На северо-востоке столицы в программу реновации включено около 500 домов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров. В районе Бабушкинский в программу вошли 93 дома, определено восемь стартовых площадок. На улице Летчика Бабушкина уже ввели в эксплуатацию три жилых дома.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

