Дом по программе реновации в Академическом районе достроят в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал о процессе постройки жилого дома переменной этажности (от 10 до 11 этажей) по программе реновации в Академическом районе города. Его слова приводит портал мэра и правительства Москвы.

"Двухсекционный жилой дом по программе реновации строится по адресу улица Шверника, владение 6. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания", – сообщил Бочкарев, добавив, что строительство планируют завершить в 2020 году.

В доме будет 131 квартира (68 однокомнатных, 58 двухкомнатных и пять трехкомнатных) общей площадью 6617,8 квадратного метра. При этом для маломобильных граждан сделают шесть двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры.

На первом этаже каждой секции построят вестибюль, зону для почтовых ящиков, лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря и комнату дежурного. Также в здании предусмотрена опция размещения центра информирования по переселению.

Все пассажирские лифты (по два в каждой секции) оборудуют визуальными и тактильными средствами информации, а также камерами видеонаблюдения. Такие же камеры установят и на придомовой территории. Кроме того, будет построена подземная автостоянка.

Ранее сообщалось, что каждая пятая семья Москвы, которая хочет купить дополнительную жилую площадь по программе реновации, готова использовать кредиты. При этом 80% семей используют собственные средства. К настоящему моменту жители столицы уже заключили с банками 52 договора.