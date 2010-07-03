Участок под реновацию в Царицыне поставлен на кадастровый учет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Земельный участок площадью 7997 квадратных метров в столичном районе Царицыно поставлен на кадастровый учет под программу реновации, передает Агентство "Москва" со ссылкой на городской Росреестр.

Уточняется, что речь идет об участке по адресу улица Бехтерева, владение 3/1. Это одна из стартовых площадок программы реновации жилищного фонда столицы.

Всего по состоянию на текущий момент был утвержден адресный список из 338 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости во всех московских округах.

Ранее сообщалось, что каждая пятая семья Москвы, которая хочет купить дополнительную жилую площадь по программе реновации, готова использовать кредиты. При этом 80% семей используют собственные средства. К настоящему моменту жители столицы уже заключили с банками 52 договора.