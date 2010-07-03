На востоке Москвы построят два дома с использованием BIM-технологий

15:38
15:38
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В районе Метрогородок по программе реновации построят два дома с использованием BIM-технологий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Согласно утвержденному проекту, будет построено два жилых дома П-образной формы с двумя подземными этажами. Запроектированы в том числе нежилые помещения общественного назначения, технические зоны и одноуровневая подземная автостоянка", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
На первых этажах дома появятся вестибюли, холлы с лифтами, помещения для хранения колясок, комнаты для консьержек, мусорные камеры.
Рядом с домом оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также пространство для отдыха взрослых. По всей территории высадят цветники, кустарники и деревья. Для удобства горожан будет предусмотрена парковка с учетом необходимости размещения мест для автотранспорта маломобильных групп населения.
Технология информационного моделирования (BIM) предусматривает сбор и комплексную обработку всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании в процессе его проектирования. При таком подходе здание рассматривается как единый объект.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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