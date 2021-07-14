Сергунина: Москва вышла в финал конкурса "Мировая столица дизайна – 2024"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва вышла в финал международного конкурса "Мировая столица дизайна – 2024", в рамках которого выявляют города, успешнее всего применяющие дизайн для решения задач городского планирования, инновационного и бизнес-развития. Вместе со столицей России за звание победителя будут бороться Сан-Диего и Тихуана в качестве единой трансграничной агломерации, простирающейся от США до Мексики. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Выход в финал – это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и правительства Москвы. Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Уточняется, что до 2024 года планируется продолжить представление новых технологических решений для устойчивого развития столицы, а также создание инфраструктуры для культуры и бизнеса, которая своим дизайном будет способствовать инновациям.

Победителей конкурса объявят в октябре текущего года.

Ранее сообщалось, что столичный Центр обеспечения мобильности пассажиров выиграл международную премию Communitas Awards. ЦОМП выделили в номинации "Высокое качество корпоративной социальной ответственности".

Награду Communitas Awards утвердили в 2010 году. За нее борются различные проекты и компании со всего мира. Это в том числе Toyota, MasterCard, Dow Chemical, Honeywell и другие.

