Сергунина: Москва вышла в финал конкурса "Мировая столица дизайна – 2024"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва вышла в финал международного конкурса "Мировая столица дизайна – 2024", в рамках которого выявляют города, успешнее всего применяющие дизайн для решения задач городского планирования, инновационного и бизнес-развития. Вместе со столицей России за звание победителя будут бороться Сан-Диего и Тихуана в качестве единой трансграничной агломерации, простирающейся от США до Мексики. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Выход в финал – это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и правительства Москвы. Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Уточняется, что до 2024 года планируется продолжить представление новых технологических решений для устойчивого развития столицы, а также создание инфраструктуры для культуры и бизнеса, которая своим дизайном будет способствовать инновациям.
Победителей конкурса объявят в октябре текущего года.
Ранее сообщалось, что столичный Центр обеспечения мобильности пассажиров выиграл международную премию Communitas Awards. ЦОМП выделили в номинации "Высокое качество корпоративной социальной ответственности".
Награду Communitas Awards утвердили в 2010 году. За нее борются различные проекты и компании со всего мира. Это в том числе Toyota, MasterCard, Dow Chemical, Honeywell и другие.
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