Москва примет участие в конкурсе на строительство метро в Израиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Структуры столичного "Мосинжпроекта" будут участвовать в конкурсе на строительство линии легкого рельсового транспорта в Израиле. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
"Мосинжпроект" с успехом подтвердил международную квалификацию для участия в тендере на проектирование и строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме", – приводит РИА Новости слова Бочкарева.
Вице-мэр отметил, что опыт столичных специалистов позволит реализовывать проекты развития рельсового транспорта не только в России, но и за ее пределами.
Генеральный директор холдинга "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что полученная международная квалификация компании подтверждает ее компетенции в подготовке инфраструктурных объектов мирового класса.
"В Израиле подтверждена квалификация компании как поставщика опыта проектирования, монтажа систем и сооружения верхнего строения пути на комплексный проект строительства линии. В течение ближайшего месяца ожидается приглашение к следующему этапу тендера. По предварительным данным, участникам второго этапа будет отведено несколько месяцев на уточнение технических вопросов и подготовку предложений по проекту", – объяснил Кравцов.
Ранее Бочкарев сообщил, что на станции "Терехово" западного участка Большой кольцевой линии метро полностью завершена установка шести эскалаторов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: