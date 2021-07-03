Москва примет участие в конкурсе на строительство метро в Израиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Структуры столичного "Мосинжпроекта" будут участвовать в конкурсе на строительство линии легкого рельсового транспорта в Израиле. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"Мосинжпроект" с успехом подтвердил международную квалификацию для участия в тендере на проектирование и строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме", – приводит РИА Новости слова Бочкарева.

Вице-мэр отметил, что опыт столичных специалистов позволит реализовывать проекты развития рельсового транспорта не только в России, но и за ее пределами.

Генеральный директор холдинга "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что полученная международная квалификация компании подтверждает ее компетенции в подготовке инфраструктурных объектов мирового класса.



"В Израиле подтверждена квалификация компании как поставщика опыта проектирования, монтажа систем и сооружения верхнего строения пути на комплексный проект строительства линии. В течение ближайшего месяца ожидается приглашение к следующему этапу тендера. По предварительным данным, участникам второго этапа будет отведено несколько месяцев на уточнение технических вопросов и подготовку предложений по проекту", – объяснил Кравцов.

Ранее Бочкарев сообщил, что на станции "Терехово" западного участка Большой кольцевой линии метро полностью завершена установка шести эскалаторов.

