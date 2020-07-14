Дом по программе реновации в Щукине планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жилой дом на 306 квартир, построенный по программе реновации в столичном районе Щукино, планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
"В районе Щукино, по адресу: улица Новощукинская, владение 8, корпус 1, ведется строительство жилого дома для расселения по программе реновации", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
По его словам, специалисты завершили монолитные работы, ведется устройство наружных и внутренних инженерных сетей, а также отделка квартир.
Дом строится по индивидуальному проекту и будет иметь подземную стоянку на 106 машин.
Кроме того, все квартиры имеют остекленные лоджии. Здание оборудовано автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, придомовую территорию благоустроят и озеленят. Специалисты обустроят детскую площадку и зону для отдыха. В пресс-службе добавили, что проектом предусмотрено устройство открытых плоскостных автостоянок на 20 машин.
Ранее сообщалось, что в Текстильщиках передали под заселение второй дом в рамках программы реновации. В этом районе готовят к расселению 47 домов. Всего в Юго-Восточном округе в программу реновации вошли жители 818 домов. Они получат квартиры с улучшенной отделкой.
Сергей Собянин ранее сообщал, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируют наверстать до конца 2020 года. Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.
"Интервью": Рафик Загрутдинов – о программе реновации в Москве
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