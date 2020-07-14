Депздрав опроверг отказ в госпитализации пациентке, приехавшей не на машине скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичный департамент здравоохранения опроверг информацию, согласно которой женщине отказали в госпитализации, поскольку она приехала не на машине скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее на портале "Такие дела" появилась публикация, в которой сообщалось, что пациентку не приняли в Боткинской больнице, поскольку она добралась до клиники самостоятельно. В Депздраве отметили, что в медицинских учреждениях нет правил, запрещающих принимать пациентов, прибывших не на машине скорой помощи.
"При обращении в приемное отделение Боткинской больницы женщина была осмотрела ЛОР-врачом, по итогам которого ей установлен диагноз и предложена госпитализация. Однако пациентка от госпитализации отказалась, подписав соответствующие бумаги. После чего ей выданы рекомендации для лечения в амбулаторных условиях", – сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы, до поступления в Боткинскую больницу женщина обращалась за помощью в поликлинику.
"При обращении в поликлинику без предварительной записи к специалисту пациент направляется в порядке живой очереди к дежурному врачу. Если врач видит необходимость в консультации узкого специалиста, он дает пациенту соответствующее направление. Показаний для направления к врачу-оториноларингологу на момент осмотра пациентки не установлено. Таким образом, нарушения оказания помощи пациентке, о которой идет речь в статье, не выявлено", – говорится в сообщении Депздрава.
В ведомстве отметили, что пациентке было назначено лечение в соответствии с ее заболеванием.
"С жалобами на неэффективность лечения женщина в поликлинику не обращалась. Повторный прием назначен на этой неделе. Что касается отказа скорой приехать к пациенту, то хотели бы отметить, что экстренных показаний для выезда бригады скорой помощи на момент обращения не было, состояние женщины было удовлетворительным, в связи с чем ей было рекомендовано самостоятельно обратиться в медицинское учреждение за помощью", – рассказали в ведомстве.
8 июля плановой прием пациентов возобновили еще в шести столичных больницах. Всего в Москве к нормальному режиму работы вернулись 16 городских стационаров.
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