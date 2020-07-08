В Москве еще 6 стационаров возобновили оказание плановой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще шесть столичных больниц вернулись к плановому приему пациентов после перепрофилирования для госпитализации пациентов с коронавирусом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, таким образом, 16 городских стационаров возобновили обычный прием пациентов.
"На этой неделе первых пациентов в плановом порядке приняли еще шесть стационаров города – больницы № 17, 51, 29 имени Н. Э. Баумана, имени С. И. Спасокукоцкого, № 1 имени Н. И. Пирогова, а также туберкулезная больница имени А. Е. Рабухина", – рассказала вице-мэр.
По ее словам, в стационары уже поступило на лечение более 12,8 тысячи горожан.
Ракова добавила, что в ближайшее время к обычному режиму работы вернутся больницы имени Виноградова, имени Юдина, имени Иноземцева, имени Боткина.
Как уточняется, плановых пациентов госпитализируют, соблюдая масочный режим и безопасную дистанцию. Также пациенты проходят тестирование на COVID-19.
Ранее вице-мэр сообщила, что в Москве еще 20 поликлиник, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, возобновили плановый прием пациентов. Ракова напомнила, что в период пандемии коронавируса в КТ-центрах проходили обследования только пациенты с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и COVID-19, для планового посещения эти здания были закрыты.
По ее словам, во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на COVID-19. Ракова отметила, с начала работы во всех КТ-центрах провели более 189 тысяч исследований, которые помогли врачам вовремя диагностировать заболевание.
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