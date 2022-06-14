Московская канатная дорога сделала бесплатным проезд для доноров

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Доноры в честь Всемирного дня донора крови, 14 июня, смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге, сообщает пресс-служба канатки Агентству "Москва".
"Московская канатная дорога дарит бесплатный проезд всем донорам. Таким образом, выражая благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней", – следует из сообщения.
Для бесплатного проезда нужно предоставить на кассе удостоверение донора или документ, подтверждающий донацию.
Уточняется, что с 15 июня на Московской канатной дороге на постоянной основе вводится скидка в размере 20% для доноров.
Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Единой России" подготовили проект Федерального закона, предусматривающий предоставление студентам выходного дня после сдачи донорской крови.
Согласно части 3 статьи 186 Трудового кодекса, в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра сотрудник освобождается от работы. Кроме того, после каждого дня сдачи работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску. При этом указанные меры не распространяются на студентов.
Собянин сообщил, что 105 тыс человек стали донорами крови в прошлом году
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