Московская канатная дорога сделала бесплатным проезд для доноров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доноры в честь Всемирного дня донора крови, 14 июня, смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге, сообщает пресс-служба канатки Агентству "Москва".

"Московская канатная дорога дарит бесплатный проезд всем донорам. Таким образом, выражая благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней", – следует из сообщения.

Для бесплатного проезда нужно предоставить на кассе удостоверение донора или документ, подтверждающий донацию.

Уточняется, что с 15 июня на Московской канатной дороге на постоянной основе вводится скидка в размере 20% для доноров.

Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Единой России" подготовили проект Федерального закона, предусматривающий предоставление студентам выходного дня после сдачи донорской крови.

Согласно части 3 статьи 186 Трудового кодекса, в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра сотрудник освобождается от работы. Кроме того, после каждого дня сдачи работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску. При этом указанные меры не распространяются на студентов.

