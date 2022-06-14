Приборостроительный комплекс появится на северо-востоке столицы

10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Инвестор арендовал у Москвы участок земли в Северо-Восточном административном округе, чтобы построить приборостроительный комплекс, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это уже четвертый договор на льготных условиях, подписанный в рамках мер антикризисной поддержки промышленности, принятых в марте Сергеем Собяниным.
Речь идет о земельном участке площадью 0,96 гектара. Компания будет арендовать землю по ставке один рубль в год. Производственные цеха разместятся на Березовой аллее, владении 12, на площади 14,4 тысячи квадратных метров. Инвестор собирается вложить в проект 250 миллионов рублей и создать более 100 новых рабочих мест.
Решение о предоставлении территории в аренду производителю приборов и систем автоматизации в рамках масштабного инвестиционного проекта приняли на заседании ГЗК. Соглашение будет действовать пять лет. Льготная ставка аренды будет действовать в течение всего времени строительства объекта.
На новом предприятии наладят изготовление измерительных приборов, например расходомеров, датчиков давления, регуляторов расхода газа и других высокоточных систем. Также предприятие занимается автоматизацией в металлургической промышленности.
Ранее Ефимов сообщил, что предприниматели получат возможность взять в аренду у города 24 нежилых помещения на льготных условиях. С победителями земельно-имущественных торгов заключат договоры на 10 лет.
Он напомнил, что аренда нежилых объектов по льготной ставке стала возможна с 2017 года как одна из мер поддержки бизнесменов. При этом с 2021 года право участвовать в специализированных торгах получили и самозанятые.
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