Более 3,2 тысячи семей получили новые квартиры по программе реновации на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые квартиры по программе реновации получили более 3,2 тысячи семей, которые переезжают в 24 новостройки в семи районах Западного административного округа Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На западе столицы находится наибольшее количество расселяемых домов по программе реновации. Сегодня их 81, при этом 34 старые пятиэтажки уже полностью освобождены", – приводятся в материале слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что жильцам предоставляют квартиры с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.

С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, среди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.

