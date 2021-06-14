Сервисы доставки еды готовы к возможному росту спроса на выходной неделе в Москве

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Столичные сервисы доставки еды готовы к возможному росту спроса в ближайшие дни на данный вид услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что дни с 15 по 19 июня в столице объявлены нерабочими. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

"В Москве "Утконос" готов к повышенному спросу, так как у компании четыре склада в городе, с трех складов мы осуществляем доставку 40 тысяч товаров от двух часов", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании "Утконос Онлайн".

Там добавили, что мощности доставки увеличены на 30 процентов и в Подмосковье.

Представитель компании X5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", Перекресток" и "Карусель", также отметил, что все сервисы доставки обладают необходимыми мощностями, чтобы удовлетворить потенциальный рост спроса.



Управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис подчеркнул, что на работу может быть выведен кадровый резерв, который позволит закрыть повышенный спрос.



"Режим самоизоляции научил нас оперативно мобилизовать силы, когда это необходимо. По нашим прогнозам, в этот раз спрос вырастет не так сильно: многие москвичи останутся на дачах. Штат сервиса полностью укомплектован. Еще год назад мы добавили дополнительные сервера, чтобы сайт выдержал повышенный поток клиентов", – заключил Кунис.

При этом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице пока не планируется введение дополнительных мер поддержки для бизнеса. Он обратил внимание на то, что ограничения в связи с COVID-19 в городе предусматриваются всего на неделю.

