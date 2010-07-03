В районе Южное Тушино начались работы по ликвидации самостроя

На территории столичного района Южное Тушино стартовали работы по ликвидации объектов самостроя, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, речь идет о нелегальных пристройках к строениям 5, 7, 8 на улице Лодочная, владение 3.
Начался демонтаж объектов, где функционировали автосервис, автомойка, склад, а также помещения, в которых предоставлялись бытовые услуги населению. Все эти объекты были возведены без разрешительной документации и с нарушениями. Об этом рассказал глава Госинспекции Владислав Овчинский.
Он отметил, что владельцы самостроя самостоятельно разберут нелегальные постройки. Освобожденная территория будет благоустроена.
Ранее сообщалось, что автомоечный комплекс площадью 80 квадратных метров демонтировали в столичном районе Измайлово. Строение снесли на улице 2-я Прядильная, владение 1.
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