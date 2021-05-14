Дорогу между Киевским и Калужским шоссе в Москве откроют до конца лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На трассе М3 Украина – Середнево – Марьино – Десна закончилось оборудование съездов с Киевского шоссе. На данный момент специалисты работают на участке примыкания к Калужскому шоссе, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, общая готовность автодороги составляет порядка 85%.
"Движение по трассе планируется открыть до конца лета текущего года", – уточнил он.
Дорога протяженностью 12 километров соединит два шоссе по линии аэропорт Внуково – Новые Ватутинки. Она будет оснащена автоматической системой управления дорожным движением, также специалисты установят освещение, светофоры и оборудуют тротуары.
Ранее сообщалось, что на завершающую стадию вышел монтаж последнего пролета самой длинной железнодорожной эстакады столицы в районе международного делового центра "Москва-Сити".
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