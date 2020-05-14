Москву и область соединит парк протяженностью 20 километров

13:38
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Москву и область соединит протяженный линейный парк, получивший название "Парк Яуза". Единое парковое пространство протянется на более чем 20 километров от Мытищ до Ростокинского акведука, объединив разрозненные территории вдоль реки Яузы и ее притоков – рек Чермянки, Ички и Лихоборки.
Проект включает в себя более 600 гектаров пойменных территорий, которые объединят Москву и Подмосковье в единое рекреационное пространство. В частности, предусмотрен 42-километровый марафонский маршрут по берегам рек Яузы и Чермянки.
"На данный момент из запланированных работ по благоустройству данной территории уже выполнено около 60% проектных работ и около 40% строительно-монтажных", – рассказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Он уточнил, что весь спортивный узел закончат в этом году, а в следующем завершат основной соединительный узел между Москвой и областью через МКАД. Авторы концепции – архитектурное бюро Кирилла Теслера.
Маршруты разделят на спортивные, образовательные, экологические и рекреационные. Все они будут соединены точками притяжения или узлами с единой системой навигации. Это позволит беспрепятственно и безопасно пересекать транспортные магистрали.
В 2014 году президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко возглавил авторский коллектив по работе над единым парковым пространством. Была создана рабочая группа на базе архитектурного бюро Кирилла Теслера совместно с сотрудниками и студентами НИУ МГСУ.
В 2016 году на XXIV международном архитектурном фестивале "Зодчество–2016" концепция парка была удостоена Золотого знака в номинации "Локальные проекты". В 2019 году по распоряжению Сергея Собянина создано ГАУ "Парк Яуза" для управления объединенной территорией.
Ранее сообщалось о планах капитально отремонтировать набережную Москвы-реки в Серебряном бору. Во время ремонтных работ специалисты приведут в порядок всю территорию набережной, восстановят бетонные поверхности, а также установят гранитные блоки и восстановят разрушенные сходы к воде.
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