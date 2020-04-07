"Суперпарк" свяжет семь территорий вдоль реки Яузы

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Проектом "Суперпарк Яуза" намерены соединить существующие парки вдоль реки в одну непрерывную рекреационную зону, сообщает портал Стройкомплекса.

В результате площадь объединенного парка составит порядка 20 квадратных километров. В проект включат ВДНХ, главный ботанический сад РАН, парк "Останкино", "Сокольники", "Сад будущего", парк "Акведук", а также национальный парк "Лосиный остров".

В настоящий момент данные территории активно развиваются, но автономно. Главная причина несвязности этих районов связана с отсутствием между ними комфортных пешеходных пространств.

В Институте Генплана предлагают деликатные, точечные преобразования. В итоге горожанам станет доступен "Суперпарк".

Ранее москвичей пригласили на онлайн-прогулки по паркам.