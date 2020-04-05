Москвичей приглашают на онлайн-прогулки по паркам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные парки подготовили онлайн-программу для москвичей. В частности, горожан ждут познавательные лекции, творческие занятия, онлайн-прогулки и другие развлечения, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Так, Парк Горького, сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово, Кузьминки, Бабушкинский и другие учреждения культуры разработали для жителей столицы виртуальные мероприятия.
"Парки, музеи, культурные центры и выставочные площадки Москвы – все временно переориентировались на онлайн-программы. Они предлагают разные решения, как интересно и с пользой провести время дома. Новые выпуски познавательных, досуговых и творческих проектов выходят регулярно. Вместе с ними можно учиться новому, развивать свои таланты и полезные навыки", – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В частности, горожанам предлагается посмотреть кино и послушать лекцию о жизни и творчестве писателя Оскара Уайльда, приобщиться к джазу в исполнении певицы Саши Фрид, прогуляться онлайн по музею Парка Горького.
Помимо этого на будущей неделе будут опубликованы видеоэкскурсии от парка искусств "Музеон". Также запускается проект #дворянскаягостиная, разработанный усадьбой Воронцово. Раз в неделю в соцсетях будут выкладывать видеолекции об искусстве и литературе.
Кроме того, москвичей планируют подключить к живописи, занятиям скандинавской ходьбой на дому, медитации. Горожанам также предложат прогуляться по отсекам дизельной подводной лодки и освоить азы кундалини-йоги.
Онлайн-мероприятия для москвичей также подготовили и культурные центры столицы. В частности, речь идет о лекциях, занятиях и различных видеопроектах.
Подобный формат общения с горожанами введен на фоне режима самоизоляции граждан. Для того, чтобы они не заскучали дома, общественные пространства и культурные учреждения еженедельно готовят для москвичей увлекательные онлайн-программы.
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