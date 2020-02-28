В Раменках появится набережная с каскадом садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рядом с жилым комплексом на Минской улице разобьют каскад из шести садов: белого, алого, лугового, сиреневого, степного и душистого. Там высадят 1500 деревьев и 80 видов трав и цветов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вдоль реки Раменки оборудуют двухкилометровую набережную. Прогулочные дорожки вдоль берега приподнимут над уровнем земли. В работе используют дерево и другие натуральные материалы.

По периметру ЖК смонтируют освещение, на территории установят игровые и спортивные площадки, арт-объекты и архитектурно-художественные инсталляции.

Через реку планируется соорудить пешеходный мост в сторону станции метро "Минская" Солнцевской линии.

Два участка вдоль реки Чермянки – притока Яузы – планируется благоустроить в 2020 году. Эти участки станут частью единого парка в пойме реки Яузы, создание которого ведется в настоящее время.