Парк вдоль реки Чермянки благоустроят

09:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Два участка вдоль реки Чермянки – притока Яузы – планируется благоустроить в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Это территории вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Общая площадь благоустройства составит 43,4 гектара", – пояснил заммэра.
По его словам, эти участки станут частью единого парка в пойме реки Яузы, создание которого ведется в настоящее время.
"Парк "Яуза" должен стать одним из самых больших и притягательных в Москве. Эти природные территории расположены в районах Отрадном и Южное Медведково", – сказал Бирюков.
Он отметил, что в непосредственной близости проживает около 85 тысяч человек и оба участка пользуются популярностью у местных жителей.
На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева установят большую сцену с навесом и лавочками. Здесь же оборудуют проекционную вышку для показа фильмов на большом экране.
В парке появятся хоккейная площадка, теннисные корты, скейт-парк, тренажерная зона, беговые и велодорожки. Будет отремонтирован стадион "Отрада". Предусмотрены и детские площадки.
На участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова обустроят прогулочный маршрут с деревянными настилами, площадками для отдыха, занятий йогой, медитации, творческих встреч и выступлений.
В этой части парка будет работать эколого-просветительский центр. В нем можно будет проводить лекции и мастер-классы. Там же появятся детские и спортивные площадки, смотровые площадки, места для отдыха и памп-трек.
В этой же части парка появится экотропа на сваях с удобными переходами через Чермянку.
В столице в 2020 году планируют благоустроить 5 315 объектов. В планах благоустроить улицы, вылетные магистрали, набережные и природно-исторические парки и другие территории.
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