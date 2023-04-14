Более 13 гектаров земли выделили в Москве под масштабные инвестпроекты с начала года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За первые три месяца текущего года город без торгов предоставила для реализации масштабных инвестиционных проектов 13,6 гектара земли. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В частности, 4,6 гектара предоставлено под строительство объектов образования, 6,3 гектара – под спорткомплексы, два гектара – под общественно-деловые и транспортные объекты, еще 0,7 гектара – под деревообрабатывающий завод", – уточнил он.

Отмечается, что всего инвесторами будет реализовано 14 инвестпроектов. Договоры с ними заключены на пять лет.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на выделенных городом территориях возведут три образовательных объекта на 1,4 тысячи учеников, четыре спорткомплекса, а также коммерческие объекты площадью более 70 тысяч "квадратов".

В частности, в поселении Щаповском появится школа на 800 учеников. При ней разместится дошкольное отделение на 150 воспитанников. В Раменках создадут комплекс для футбольной школы и ФОК с бассейном, а в Хорошёво-Мнёвниках – ледовый дворец.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что в 2022 году город одобрил строительство 24 производственных объектов площадью 295,8 тысячи квадратных метров. В результате в столице появятся предприятия легкой, автомобильной, строительной промышленности и других отраслей.

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