ЖК с детским садом построят в Головинском районе Москвы

16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Головинском районе Москвы построят жилой комплекс на 455 квартир с собственным детским садом. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
"ГК "Основа" получила разрешение на строительство жилого комплекса "Uno. Головинские пруды" на севере Москвы. Это новый проект компании с авторской архитектурой, детским садом, подземным паркингом и насыщенной инфраструктурой", – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Дом будет состоять из двух секций высотой от 24 до 28 этажей. Детский сад будет рассчитан на 50 детей.
Объект возведут по адресу Михалковская улица, владение 50. Проектом предусмотрено создание подземного паркинга на 118 мест и 55 кладовых комнат. Вход для обеих секций дома будет общим, там обустроят зону для досуга.
На первом и частично втором этажах разместятся коммерческие предприятия, а на крыше одной из секций появится общественное пространство с кафе, детской и спортивной площадками, зонами отдыха.
Ранее в столичном районе Хорошёво-Мневники завершилось строительство жилого комплекса Wellton Towers. Он состоит из трех корпусов на 1 289 квартир, построенных на общем стилобате. Максимальная высота ЖК достигает 200 метров. В нем предусмотрен подземный паркинг на 758 машино-мест. На площади более 7 тысяч квадратных метров откроют различные инфраструктурные объекты.
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