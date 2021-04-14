Массовый забег с собаками "Быстрый пес" состоится в Москве 17 апреля

Фото: fastdogxc.runc.run

17 апреля в Москве пройдет массовый забег с собаками "Быстрый пес". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организацию "Беговое общество".

"Быстрый пес" – самый крупный забег с собаками в Москве. В компании своего питомца участники пробегут два километра по Битцевскому лесу.

Как отметили в организации, бегунов ожидают атмосфера праздника и множество ярких фотографий и воспоминаний. Кроме того, размер и порода собаки не важны.

Ранее стало известно, что в Битцевском лесу пройдет первый в этом сезоне кросс бегового сообщества "Лисья гора". Участники проверят свои силы на дистанциях от 2 до 8 километров.

Принять участие в забеге могут все желающие старше 18 лет. Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходят раздельно. Практика раздельных стартов – отличительная особенность кроссового бега. Она способствует высокой конкуренции среди бегунов и повышенному интересу со стороны болельщиков.

Трасса забега пролегает по грунтовому покрытию. В зависимости от длины дистанции участники пробегают один или несколько кругов.