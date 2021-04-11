Проекты НКО дают возможность москвичам заниматься спортом бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С помощью проектов некоммерческих организаций жители, которые хотят заниматься спортом, имеют возможность тренироваться бесплатно, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в рамках движения "Паркран" с 3 апреля в городских парках проходят 5-километровые забеги. Присоединиться к спортивным мероприятиям можно каждую субботу в одной из 18 зон отдыха. Перед пробежкой надо зарегистрироваться на сайте.

Проект "Гольфенок – активный, здоровый, жизнерадостный ребенок" проводит игры в гольф для юных москвичей. Программа помогает бороться с проблемой избыточного веса детей. К проекту присоединились шесть школ. На занятиях 22 учителя физкультуры обучат детей игре в гольф и расскажут родителям о правильном рационе для ребенка.

Спортивный клуб "Восход" совместил занятия спортом с изучением английского языка. Занятия проходят на Большой Филевской улице, 32. Присоединиться к тренировкам на английском языке по теннису или баскетболу смогут все желающие.

Ранее сообщалось, что на территории ВДНХ в честь Дня космонавтики пройдет серия бесплатных культурных мероприятий. С 10 по 12 апреля пройдет международный фестиваль "Пора в космос", в рамках которого состоится телемост космонавтов и астронавтов со школьниками, студентами, молодыми специалистами из России и других стран.

