В Битцевском лесу пройдет беговой кросс "Лисья гора"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Битцевском лесу пройдет первый в этом сезоне кросс бегового сообщества "Лисья гора". Участники проверят свои силы на дистанциях от 2 до 8 километров.
Принять участие в забеге могут все желающие старше 18 лет. Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходят раздельно: девушки 18–19 лет пробегут 2 километра, юноши 18–19 лет и женщины от 35 лет – 4 километра, женщины 20–34 лет и мужчины от 35 лет – 6 километров, мужчины 20–34 лет – 8 километров. Практика раздельных стартов – отличительная особенность кроссового бега. Она способствует высокой конкуренции среди бегунов и повышенному интересу со стороны болельщиков.
Трасса забега пролегает по грунтовому покрытию. В зависимости от длины дистанции участники пробегают один или несколько кругов. Такой формат соревнований привлекает опытных бегунов своей динамичностью, а новичков – посильными дистанциями. На финише все участники получат памятные значки, а победители и призеры – денежные
вознаграждения.
Накануне кросса, в субботу, 17 апреля, пройдет забег с собаками "Быстрый пес". Для участия неважны размер и порода собаки, а дистанция забега составит 2 километра.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: