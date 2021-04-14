В Битцевском лесу пройдет беговой кросс "Лисья гора"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Битцевском лесу пройдет первый в этом сезоне кросс бегового сообщества "Лисья гора". Участники проверят свои силы на дистанциях от 2 до 8 километров.



Принять участие в забеге могут все желающие старше 18 лет. Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходят раздельно: девушки 18–19 лет пробегут 2 километра, юноши 18–19 лет и женщины от 35 лет – 4 километра, женщины 20–34 лет и мужчины от 35 лет – 6 километров, мужчины 20–34 лет – 8 километров. Практика раздельных стартов – отличительная особенность кроссового бега. Она способствует высокой конкуренции среди бегунов и повышенному интересу со стороны болельщиков.



Трасса забега пролегает по грунтовому покрытию. В зависимости от длины дистанции участники пробегают один или несколько кругов. Такой формат соревнований привлекает опытных бегунов своей динамичностью, а новичков – посильными дистанциями. На финише все участники получат памятные значки, а победители и призеры – денежные

вознаграждения.



Накануне кросса, в субботу, 17 апреля, пройдет забег с собаками "Быстрый пес". Для участия неважны размер и порода собаки, а дистанция забега составит 2 километра.