Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несмотря на введенный режим самоизоляции в Москве, заразиться коронавирусом все еще возможно. Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев призвал быть внимательными даже в обычных бытовых делах, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист сформировал рейтинг мест, наиболее опасных с точки зрения эпидемиологической обстановки. По мнению эксперта, достаточно высокий уровень риска наблюдается во время похода в аптеку и в магазин.
В первом случае опасность объясняется и самим назначением аптеки. Здесь следует соблюдать дистанцию и по возможности приходить в период малой загруженности. Кроме того, стоит заранее составить список лекарств и предусмотреть аналоги, чтобы сэкономить время в очереди и сократить длительность контакта с другими людьми.
Составление списка для магазина тоже считается хорошей идеей. Закупаться Зайцев рекомендует на несколько дней вперед и отдавать предпочтение продуктам длительного хранения.
В обоих случаях рекомендуется обрабатывать руки антисептиком до и после посещения торговой точки.
Далее Владимир Зайцев расставил, в порядке уменьшения опасности, заправку, прогулку с питомцем и вынос мусора. По мнению эксперта, главной задачей горожан остается обработка рук и поверхностей антибактериальными растворами, а в случае с выгулом животного рекомендуется по возвращении домой помыть лапы собаке.
Ранее президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил, что в Москве складывается "парадоксальная ситуация" по коронавирусу COVID-19. Специалист отметил, что если раньше горожане соблюдали режим самоизоляции, то впоследствии на улицы выходило все больше людей.
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