Новая гостиница появится в Красносельском районе столицы

16:27
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Красносельском районе столицы появится гостиница со скульптурным объемом, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.
"Главный объем фасада, выходящий на Русаковскую эстакаду, имеет скульптурное решение с подсечками и расширением объема здания. Торцы здания также оформлены динамично. Для отделки используются современные материалы: клинкерная плитка, панели из натурального дерева, композитные панели", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.
Отмечается, что десятиэтажное здание гостиницы с подземной парковкой построят по адресу 1-й Красносельский переулок, владение 15/17.
В пресс-службе добавили, что в проекте используется клинкер нескольких оттенков серого, дерево и композитные панели бронзового оттенка, ограждения террас выкрасят в тон. Также подчеркнуты откосы на окнах.
Ранее Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц Москвы. Воспользоваться ей могут инвесторы, которые строят новые гостиницы либо приспосабливают для этих целей существующие здания, находящиеся в городской собственности. Власти столицы, в частности, предоставят льготы по платежам за землю.
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